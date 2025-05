Ultimissime Juve LIVE | Elkann dà il via alla rivoluzione a livello societario Conte resta al Napoli sarà addio con Giuntoli

La Juventus è in fermento: Elkann avvia una vera e propria rivoluzione societaria, mentre Conte si prepara a rimanere al Napoli, segnando un possibile addio con Giuntoli. Un cambiamento che non solo segnerà il futuro bianconero, ma potrebbe ridefinire gli equilibri del calcio italiano. Resta aggiornato su questa intrigante evoluzione: l'era della Juve sta per scrivere un nuovo capitolo!

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino

Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Sky Sport - Elkann ha deciso: Giuntoli non farà più parte della dirigenza bianconera

Si legge su tuttojuve.com: Stando a quanto riportato poco fa da Sky Sport, ci sono importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Si tratta di un grande ...

La Juve fa fuori Giuntoli, rivoluzione voluta da Elkann: saltano altri due assieme a lui

fanpage.it scrive: La Juve sta per licenziare Cristiano Giuntoli, per volere diretto dell'azionista di maggioranza John Elkann: con lui mandata a casa tutta l'area tecnica ...

Elkann ha deciso: Giuntoli non farà più parte della dirigenza della Juventus

Secondo informazione.it: Cristiano Giuntoli , dopo soli due anni, è ormai fuori dalla Juventus . La decisione, maturata nei giorni scorsi, arriva direttamente da John Elkann, che ha voluto un confronto interno per valutare le ...