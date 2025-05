Ulisse Giacomini in mostra alla Bottega d' Arte della Camera di Commercio di Chieti

Scopri l'universo creativo di Ulisse Giacomini alla Bottega d'Arte della Camera di Commercio di Chieti, dal 7 al 22 giugno. Inaugurazione il 7 alle 18.30, con la guida esperta del critico Massimo Pasqualone. Questa mostra non è solo un'esposizione, ma un viaggio nell'arte contemporanea che riflette le sfide e le aspirazioni del nostro tempo. Non perdere l'opportunità di immergerti in opere che parlano di sogni e realtà .

La Bottega d'arte della Camera di Commercio in corso Marrucino a Chieti ospita la mostra personale di Ulisse Giacomini dal 7 al 22 giugno, con inaugurazione il 7 giugno alle 18.30. A curare la mostra è il critico d'arte e letterario Massimo Pasqualone, che ricorda come Ulisse Giacomini sia una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Ulisse Giacomini in mostra alla Bottega d'Arte della Camera di Commercio di Chieti

