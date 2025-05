Ufficio postale chiuso a Valenzano arriva lo sportello ' mobile' | Garantirà tutti i servizi

Da domani, Valenzano avrà un ufficio postale mobile pronto a garantire tutti i servizi essenziali! Questo innovativo sportello, attivato in largo Marconi, si fa carico della temporanea chiusura dell'ufficio fisico, vittima di un vandalismo. In un'epoca in cui la digitalizzazione sta cambiando il nostro modo di vivere, questa soluzione rappresenta un passo verso una maggiore resilienza e adattabilità dei servizi pubblici. Non perdere l'occasione di scoprire come le Poste si reinventano!

Sarà attivo da domani, 31 maggio, l'ufficio postale 'sostitutivo' in largo Marconi, a Valenzano. La sede mobile sostituisce temporaneamente l'ufficio postale fisico, reso inagibile, nelle scorse settimane, da un assalto al Postamat. "La sede - spiega Poste in una nota - è in grado di. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Ufficio postale chiuso a Valenzano, arriva lo sportello 'mobile': "Garantirà tutti i servizi"

