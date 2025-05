Ufficiale rescissione consensuale fra Palladino e la Fiorentina | il comunicato

Il calcio italiano continua a riservarci colpi di scena! Raffaele Palladino e la Fiorentina si separano consensualmente, un episodio che segna l'ennesimo cambiamento nella panchina viola. In un momento in cui le squadre cercano stabilità per puntare all’Europa, questa decisione fa riflettere sulle sfide che attendono la Fiorentina. Come influirà sulla stagione in corso? Gli appassionati sono già in attesa di capire quale sarà il prossimo capitolo.

Dopo qualche ora d`attesa arriva anche l`ufficialitĂ . Raffaele Palladino non è piĂą l`allenatore della Fiorentina. A darne notizia è lo stesso. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Fiorentina, Palladino polemico: «Primo gol da annullare, episodio chiaro! Oggi un’altra batosta dopo l’Europa, ora…»

Nel post partita della sconfitta per 2-1 contro il Venezia, Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha espresso il suo disappunto riguardo a un presunto episodio arbitrale.

Ufficiale, rescissione consensuale fra Palladino e la Fiorentina: il comunicato

Secondo calciomercato.com: Dopo qualche ora d`attesa arriva anche l`ufficialità. Raffaele Palladino non è più l`allenatore della Fiorentina. A darne notizia è lo stesso club gigliato attraverso.

Come scrive informazione.it: Si avvicina il divorzio tra la Fiorentina e Raffaele Palladino. Nelle prossime ore il tecnico ex Monza dovrebbe infatti siglare la risoluzione contrattuale con il club viola poche settimane dopo il ri ...

