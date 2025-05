UFFICIALE – Palladino lascia la Fiorentina | altra panchina vacante in Serie A!

Raffaele Palladino dice addio alla Fiorentina: un altro capitolo nel frenetico valzer delle panchine in Serie A. Mentre l’Inter si prepara a sfidare il PSG in finale di Champions, il campionato italiano si trova in una fase di grande movimento, con diversi club alla ricerca di nuovi leader. Chi sarà il prossimo a sedersi sulla panchina viola? La suspense cresce, e i tifosi non possono che attendere sviluppi entusiasmanti!

Raffaele Palladino ha presentato le sue dimissioni alla Fiorentina qualche giorno fa ed oggi il club ha accettato la scelta dell’allenatore. Un’altra panchina vacante in Serie A. SERIE A – In questi giorni oltre alla finale di Champions League dell’ Inter contro il Psg attira l’attenzione il valzer di panchine in Serie A. Ieri Sergio Conceicao ha dato ufficialmente il suo addio al Milan dopo mesi disastrosi chiusi con la Coppa Italia persa con il Bologna. Massimiliano Allegri ha abbracciato il progetto rossonero e una situazione si è già risolta. Rimangono incerte le soluzioni in casa Lazio, Juventus e Roma, dove le dirigenze stanno lavorando per trovare il mister per il prossimo anno. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Palladino lascia la Fiorentina: altra panchina vacante in Serie A!

Serie A: terremoto in casa Fiorentina, Palladino verso l’addio?

Il termine della stagione di Serie A segna l'avvio del mercato degli allenatori e, per la Fiorentina, si profila un cambiamento significativo.

Cerca Video su questo argomento: Ufficiale – Palladino Lascia Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Corriere dello Sport: “Commisso fortemente deluso da Palladino. Dubbi sui motivi delle dimissioni”; Palladino incontra la Fiorentina: chiesta la conferma di dieci elementi cardine. E Gudmundsson non è tra questi...; Corriere dello Sport: “Commisso fortemente deluso da Palladino. Dubbi sui motivi delle dimissioni”; Caos Fiorentina, Palladino si è dimesso: c'è un nome caldissimo per i viola. 🔗Cosa riportano altre fonti