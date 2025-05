UFFICIALE – Allegri torna al Milan per la seconda volta! I dettagli del contratto

Il Milan riabbraccia Massimiliano Allegri, una scelta che segna un ritorno alle origini per il club rossonero. Dopo l'esonero di Conceicao, il tecnico livornese si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia del Diavolo. Questo movimento è emblematico di una serie di cambiamenti nel calcio italiano, dove la nostalgia gioca un ruolo cruciale. Riuscirà Allegri a riportare il Milan ai vertici? La sfida è lanciata!

Dopo l'esonero di Sergio Conceicao, il Milan ha annunciato attraverso una nota ufficiale, il ritorno di Massimiliano Allegri. Di seguito il comunicato e i dettagli del contratto. UFFICIALE – " AC Milan è lieto di annunciare che Massimiliano Allegri è stato nominato allenatore della Prima Squadra Maschile. Nato a Livorno l'11 agosto 1967, Massimiliano Allegri ha giocato in Serie A con Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli prima di iniziare la sua carriera di allenatore nel 2002. Ha allenato Aglianese, SPAL, Grosseto e Sassuolo prima di esordire in Serie A con il Cagliari nel 2008. Nel 2010 è passato al Milan, vincendo il 18° Scudetto del Club nella sua prima stagione, seguito dalla Supercoppa Italiana nel 2011.

Milan, Allegri non è ancora ufficiale ma sa già che non sarà in panchina al debutto contro il Bari

Il trasferimento di Allegri al Milan ancora non è stato ufficializzato, ma è già certo che non sarà in panchina al debutto contro il Bari.

