Ufficiale Allegri è il nuovo allenatore del Milan

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan! Con un contratto biennale, il tecnico livornese torna in un club che rappresenta una delle più grandi storie del calcio italiano. Questa scelta non è solo un cambio di leadership, ma segna un ritorno a una filosofia vincente, proprio nel momento in cui la Serie A si prepara a una nuova era di competitività. Sarà interessante vedere come Allegri saprà reinterpretare il presente rossonero!

Il tecnico livornese ha firmato un biennale con opzione per una terza stagione MILANO - Adesso è ufficiale: il Milan ha comunicato di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Massimiliano Allegri, che ha firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Nato a Livorn.

Milan, Allegri non è ancora ufficiale ma sa già che non sarà in panchina al debutto contro il Bari

Il trasferimento di Allegri al Milan ancora non è stato ufficializzato, ma è già certo che non sarà in panchina al debutto contro il Bari.

