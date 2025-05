Ue e India rafforzano la cooperazione marittima con un’esercitazione congiunta nell’Oceano Indiano

L'Unione Europea e l'India stanno tracciando nuove rotte nel mare della cooperazione strategica! Con un'esercitazione navale congiunta nell'Oceano Indiano, i due giganti mostrano al mondo la loro determinazione a unire le forze contro le sfide globali. Questo passo non solo rafforza i legami bilaterali, ma si inserisce in un contesto più ampio di sicurezza marittima in un'era di crescente instabilità geopolitica. Uniti si può navigare meglio!

L’Unione europea e l’India proseguono nel rafforzamento delle loro relazioni bilaterali dopo la storica visita del Collegio dei commissari UE e della presidente Ursula von der Leyen a Nuova Delhi, lo scorso 28 febbraio. Secondo quanto riferito dal Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), dal 1° al 3 giugno si svolgerà un’esercitazione navale congiunta nell’Oceano Indiano, incentrata su operazioni antipirateria, interoperabilità, manovre tattiche e protocolli di comunicazione avanzati. All’esercitazione parteciperanno unità della Marina indiana e due fregate europee impegnate nell ’Operazione Atalanta della Forza navale dell’UE (EUNAVFOR): la nave italiana Antonio Marceglia e la spagnola Reina Sofia, con i relativi mezzi aerei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ue e India rafforzano la cooperazione marittima con un’esercitazione congiunta nell’Oceano Indiano

Cerca Video su questo argomento: Ue India Rafforzano Cooperazione Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Argentina, Cimmino: Cooperazione storica, urgente l’accordo Ue-Mercosur; Non solo Mercosur, così Italia e Messico rafforzano la cooperazione; Allarme contraffazione e pirateria, la Ue aggiorna la mappa dei rischi globali per la proprietà intellettuale. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ue e India rafforzano la cooperazione marittima con un’esercitazione congiunta nell’Oceano Indiano

Come scrive msn.com: Dal 1° al 3 giugno Ue e India terranno un’esercitazione navale congiunta nell’Oceano Indiano, rafforzando la cooperazione marittima dopo la visita del Collegio dei commissari a Nuova Delhi dello scors ...

Ue e India, esercitazioni navali congiunte nell'Oceano Indiano

Riporta ansa.it: Dall'1 al 3 giugno, l'Unione europea e l'India condurranno un'esercitazione navale congiunta nell'Oceano Indiano. (ANSA) ...

Nuovo slancio tra Ue e India. La missione storica di von der Leyen da Modi

Si legge su formiche.net: Siamo determinati a rafforzare il nostro partenariato ... dalla Roadmap per il Partenariato Strategico Ue-India, dalla Strategia Ue per la Cooperazione nell’Indo-Pacifico e dalla Strategia ...