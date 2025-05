Ue a difesa dei minori sui social | arriva l’App per il controllo età

Dal prossimo luglio, l'Unione Europea lancerà un'app innovativa per il controllo dell'età sui social media, un passo cruciale nella lotta per la protezione dei minori online. Francia, Spagna e Grecia guidano il fronte per una "maggiore età digitale", sottolineando l'urgenza di misure contro i contenuti nocivi. Questo trend segna un cambiamento epocale nella sicurezza digitale: la privacy dei più giovani deve diventare una priorità. Sarà sufficiente? Scopriamolo insieme!

Dal prossimo luglio un'App europea proteggerà i minori online garantendone la privacy. Francia, Spagna e Grecia spingono per una "maggiore età digitale" e misure obbligatorie contro i contenuti dannosi in vista del Consiglio UE delle telecomunicazioni il 6 giugno.

