Ucraina-Russia Zelensky | Nessuno ha ancora visto memorandum Mosca

Zelensky alza la voce: la Russia continua a giocare con la guerra, svuotando di sostanza i negoziati. Mentre il mondo attende il tanto annunciato "memorandum" di Mosca per il 2 giugno, rimane una domanda: cosa ci nasconde realmente il Cremlino? Questo è un momento cruciale non solo per l'Ucraina, ma per la stabilità globale, in un'epoca in cui la diplomazia sembra sempre più fragile. Non perdere di vista gli sviluppi!

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky accusa ancora una volta la Russia di prolungare deliberatamente la guerra in Ucraina e di svuotare di significato i negoziati diplomatici. E lo fa dopo l'annuncio di Mosca sui colloqui a Istanbul il prossimo 2 giugno, quando il Cremlino ha assicurato che presenterĂ il suo 'memorandum', un documento che tuttavia nĂ© . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina-Russia, Zelensky: “Nessuno ha ancora visto memorandum Mosca”

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è

Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Russia Zelensky Ha Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Ucraina, Lavrov: «Proposto a Kiev nuovi colloqui il 2 giugno a Istanbul». Berlino annuncia 5 miliardi di aiuti militari; Al via lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina; Zelensky: 50mila soldati russi pronti al confine con l'Ucraina; Lavrov gela i negoziati: no al Vaticano, via la junta di Zelensky. Scambiati 390 prigionieri - Kiev spera che Trump sia presente al prossimo incontro Zelensky-Putin. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ucraina-Russia, Zelensky: "Nessuno ha ancora visto memorandum Mosca"

Segnala msn.com: (Adnkronos) - Volodymyr Zelensky accusa ancora una volta la Russia di prolungare deliberatamente la guerra in Ucraina e di svuotare di significato i negoziati diplomatici. E lo fa dopo l'annuncio di M ...

Ucraina, le 7 condizioni di Putin per la pace: dal no alla Nato all'addio di Zelensky, dalle armi ai territori occupati

Si legge su ilmessaggero.it: La Russia deve prima scoprire le carte, sostiene Volodymyr Zelensky. Solo allora Kiev deciderà se valga la pena sedersi lunedì al tavolo negoziale a Istanbul. Sarebbe tempo ...

Zelensky: "La Russia prolunga la guerra e ci inganna, le parole non servono con Mosca"

repubblica.it scrive: "La Russia prolunga la guerra e fa di tutto per ingannare i paesi che continuano a cercare di influenzare Mosca con le parole e non con la pressione. Le parole non funzionano con la Russia". Così il p ...