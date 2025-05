Ucraina per l’Europa è guerra continua | solo così chi la governa può restare saldo al potere

La guerra in Ucraina si inserisce in un contesto europeo delicato, dove la stabilità politica è spesso legata a conflitti prolungati. Come nel caso dei Pentagon Papers, oggi i leader potrebbero temere che ammettere un fallimento possa minacciare la loro autorità. Interessante notare come la storia si ripeta: il potere si nutre di narrazioni belliche, mentre gli occhi del mondo restano fissi su una pace ancora distante.

di Stefano Briganti Dal dossier Pentagon Papers emerse che uno dei motivi principali per il quale gli Usa continuavano il conflitto in Vietnam era che non potevano dire al popolo americano che la guerra l’avevano persa. Dopo anni di morti e soldi spesi, ammettere la sconfitta sarebbe stato politicamente devastante. Osservando le politiche dei paesi occidentali coinvolti nel conflitto russo-ucraino sembra quasi che lo scenario si ripeta. Dopo aver bruciato centinaia di miliardi in armi e aiuti, aver dichiarato “ incrollabile supporto all’Ucraina per la vittoria sulla Russia” e aver sviluppato una strategia per colpire l’economia russa che ha prodotto un effetto boomerang sulle economie dei paesi europei, una sconfitta ucraina è inaccettabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, per l’Europa è guerra continua: solo così chi la governa può restare saldo al potere

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul"

La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

