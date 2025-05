Ucraina | Mosca altri Paesi a Istanbul ma no a mediazione in colloqui con Kiev

Il mondo guarda Istanbul, dove si sta delineando una nuova fase nei colloqui sul conflitto russo-ucraino. La presenza di potenze come Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia potrebbe segnare un punto di svolta, ma la Russia frena su ogni mediazione. Questo scenario mette in luce le tensioni geopolitiche attuali e quanto sia fragile la pace. Riusciranno i leader a trovare un terreno comune? L'attesa cresce!

Milano, 30 mag. (LaPresse) – “Abbiamo registrato le dichiarazioni di Keith Kellogg sulla possibilitĂ che rappresentanti ufficiali di Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia si presentino a Istanbul il 2 giugno per una sorta di discussione a quattro sui negoziati russo-ucraini”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando quanto affermato dall’inviato speciale degli Stati Uniti per l’Ucraina. Lo riporta l’agenzia Tass. “Naturalmente siamo profondamente grati ai nostri amici turchi per la loro ospitalità ”, ha aggiunto Zakharova, “ma non si parla di mediazione turca o di nessun altro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Mosca, altri Paesi a Istanbul ma no a mediazione in colloqui con Kiev

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarĂ in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul"

La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherĂ in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

Mosca, 'nessun altro Paese a negoziati russo-ucraini'

Come scrive msn.com: (ANSA) - MOSCA, 30 MAG - Mosca ha escluso che Paesi terzi partecipino ai negoziati proposti per lunedì a Istanbul tra delegazioni russa e ucraina. Secondo la Russia, i rappresentanti di Usa, Gran Bret ...

Lunedì secondo giro di colloqui Russia-Ucraina a Istanbul, ma Zelensky è scettico. Trump è ottimista

Riporta ilsole24ore.com: “Pronti all’incontro, ma i russi ci diano prima il memorandum”, la replica del ministro della Difesa ucraino Umerov. Ma per il portavoce del Cremlino Peskov la richiesta ucraina di consegnare il memor ...

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia

Lo riporta repubblica.it: Fidan propone incontro Trump-Putin-Zelensky. Kellogg: “Ok a no Kiev nella Nato, ma Mosca è irragionevole”. Washington: “Trump estremamente deluso da Putin”.