Ucraina Macron | Le sanzioni alla Russia sono un test di credibilità per gli Usa Turchia | Mosca e Kiev vogliono tregua

In un momento cruciale per la geopolitica mondiale, Macron sottolinea la sfida delle sanzioni contro la Russia come prova di coesione per gli Stati Uniti. Mentre Mosca e Kiev cercano una tregua, il panorama internazionale si fa sempre più complesso. Questo scenario mette in evidenza come le alleanze e le strategie diplomatiche siano cruciali per la stabilità globale. La tensione cresce: chi avrà il coraggio di fare il passo decisivo verso la pace?

Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato"

La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

