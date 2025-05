Ucraina Macron | Decisione di sanzionare la Russia è un test di credibilità per gli Usa | La proposta di Mosca | Lunedì colloqui con Kiev a Istanbul

La tensione tra Russia e Ucraina continua a dominare le prime pagine, con Macron che gioca una partita strategica per la credibilità occidentale. L’annuncio di sanzioni è un banco di prova per gli USA, mentre Mosca si prepara a colloqui a Istanbul. E Trump, sempre al centro della scena, mette in discussione le reali intenzioni di Putin. In un contesto globale di sfide geopolitiche, ogni mossa potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Rimanete aggiornati!

Trump incalza ancora Putin: "In due settimane sapremo se ci sta prendendo in giro o no". Merz: "Aiuteremo l'Ucraina, anche sui missili". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Macron: "Decisione di sanzionare la Russia è un test di credibilità per gli Usa" | La proposta di Mosca: "Lunedì colloqui con Kiev a Istanbul"

Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato"

La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

Macron, 'su Ucraina è un test di credibilità per gli Usa'

Scrive notizie.tiscali.it: (ANSA-AFP) - SINGAPORE, 30 MAG - La decisione di sanzionare la Russia nel caso in cui rifiutasse un cessate il fuoco in Ucraina rappresenta un ...

Macron annuncia addestratori militari franco-britannici in Ucraina, l’annuncio a fine vertice: «Non tutti sono d’accordo, ma la missione parte»

Lo riporta msn.com: Francia e Regno Unito invieranno una «equipe franco-britannica» con l’obiettivo di «preparare quello che sarà l’esercito ucraino di domani». Una decisione ... Emmanuel Macron e il primo ...

Ucraina, Zelensky a Parigi da Macron: «Domani ci aspettiamo decisioni forti». Il presidente francese: «Mosca accetti tregua senza condizioni»

Scrive ilmattino.it: Zelenski parla di «passi nella giusta direzione». Oggi il presidente ucraino sarà a Parigi da Macron, in vista del vertice dei volenterosi di domani all'Eliseo. Atteso a Mosca il ministro degli ...