Ucraina l’ex capo della Cia | Se Putin vincerà poi invaderà la Lituania

La geopolitica si fa sempre più intricata: l'ex capo della CIA, David Petraeus, lancia un allarme sul futuro dell'Ucraina e sull'ambizione di Putin di espandere la sua influenza. Se il Cremlino avrà successo, la Lituania potrebbe essere nel mirino. Questo mette in luce non solo le tensioni tra Est e Ovest, ma anche il destino di democrazie europee. La situazione è da tenere d'occhio: ogni mossa potrebbe cambiare il volto del continente.

Roma, 30 maggio 2025 – Occhi puntati su Londra, dove al think thank Policy Exchange l’ex capo della Cia David Petraeus ha lanciato una preoccupante previsione: “L’obiettivo di Vladimir Putin è rovesciare il presidente Zelensky e installare a Kiev un Governo fantoccio fedele a Mosca, controllando così tutta l’Ucraina. Se questo sarà realizzato, lo vedremo mettere nel mirino uno dei tre Paesi Baltici. Putin cita spesso la Lituania e l’Occidente dovrebbe prestare più attenzione alle sue minacce”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, l’ex capo della Cia: “Se Putin vincerà, poi invaderà la Lituania”

Ucraina, Putin non andrà in Turchia: Medinsky capo delegazione russa

In un recente annuncio, il Cremlino ha rivelato che Vladimir Putin non parteciperà ai colloqui di Istanbul con l'Ucraina.

