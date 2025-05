Ucraina | Kiev Russia ci presenti bozza accordo prima di nuovi incontri

L’Ucraina si prepara a un nuovo capitolo dei negoziati con la Russia, puntando a una svolta fondamentale. Mentre cresce l’aspettativa di pace, Kiev chiede a Mosca di presentare un memorandum sul cessate il fuoco. Questo colpo di scena potrebbe segnare un punto di svolta strategico in un conflitto che ha scosso l’Europa. La domanda è: sarà questo l'anno della risoluzione o un altro passo verso l’incertezza?

Milano, 30 mag. (LaPresse) – L’Ucraina è interessata a proseguire i negoziati con la Russia a Istanbul ma Mosca deve presentare in anticipo il suo “memorandum” sul cessate il fuoco, in conformità con gli accordi precedenti. “Siamo interessati che questi incontri continuino perché vogliamo porre fine alla guerra quest’anno e siamo interessati a stabilire un cessate il fuoco, che sia per 30, 50 o 100 giorni. L’Ucraina è aperta a discuterne direttamente con la Russia”, ha detto il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan a Kiev. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Kiev, Russia ci presenti bozza accordo prima di nuovi incontri

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è

Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

