Un attacco di droni russi ha scatenato un incendio devastante nella regione di Odessa, colpendo una delle aziende logistiche più importanti del paese, Nova Poshta. Questo episodio non è solo un attacco militare, ma rappresenta anche una minaccia ai flussi commerciali in un momento in cui l'Ucraina cerca di riprendersi dalla crisi. Un aspetto affascinante: la resilienza dei cittadini nel fronteggiare tali eventi può farci riflettere sul coraggio e sulla determinazione in tempi di guerra.

Odessa, 30 mag. (askanews) - Nelle immagini dei servizi d'emergenza ucraini i vigili del fuoco spengono un incendio provocato dall'attacco di un drone russo nella regione di Odessa, nell'Ucraina meridionale. L'attacco ha danneggiato un deposito dell'azienda logistica Nova Poshta e diversi camion. Non sono state segnalate vittime. In un altro attacco nella regione settentrionale di Kharkiv sono rimaste ferite otto persone. Secondo una fonte ucraina, Mosca avrebbe lanciato circa 90 droni e due missili balistici contro le regioni di Odessa, Kharkiv e Donetsk. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, incendio dopo un attacco di droni nella regione di Odessa

