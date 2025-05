Ucraina droni russi sulla città di Odessa

Nella notte, Odessa è tornata a tremare sotto i droni russi: otto feriti, tra cui due adolescenti, in un attacco che segna l’ennesimo capitolo di una guerra senza fine. Ma non è solo una questione locale; le tensioni in Ucraina riflettono un contesto globale di instabilità e conflitti. La resilienza del popolo ucraino continua a essere messa alla prova, mentre il mondo guarda con apprensione. Come si evolverà questa situazione?

Otto persone, tra cui due adolescenti sedicenni, sarebbero rimaste ferite in un attacco russo compiuto nella notte nella regione settentrionale ucraina di Kharkiv. Secondo una fonte ucraina, citata dall'agenzia Reuters, Mosca avrebbe lanciato circa 90 droni e due missili balistici contro le regioni di Odessa, Kharkiv e Donetsk. L'attacco avrebbe danneggiato più di 30 edifici residenziali e un'officina per la riparazione di autobus. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, droni russi sulla città di Odessa

Ucraina, attesa per vertice turco. Sul campo droni e morti

In Ucraina, l'attesa per il vertice turco tra Russia e Ucraina si fa palpabile, con speranze di una tregua.

