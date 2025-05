Ucraina droni e missili russi su Kharkiv

Nella notte, Kharkiv ha subito un nuovo attacco devastante da parte dei missili e droni russi, con 11 feriti, tra cui due bambini. Un episodio che si inserisce in un contesto di crescente violenza e incertezza nell'Europa dell'Est. Questi bombardamenti non colpiscono solo la città , ma riaccendono il dibattito sulla sicurezza globale e sulle vulnerabilità urbane. La resilienza dei cittadini ucraini è messa a dura prova, ma la loro determinazione continua a brillare.

La città di Kharkiv, in Ucraina, è stata colpita nella notte da missili e droni russi. Gli attacchi hanno causato almeno 11 feriti, tra cui due bambini. Il Servizio di emergenza statale dell’Ucraina ha riferito che i bombardamenti hanno provocato un grave incendio in un’azienda di trasporti municipali, un edificio e un filobus sono stati distrutti dal fuoco. L’incendio si è esteso ai veicoli dell’azienda vicina e agli edifici residenziali circostanti, ferendo tre persone. Kharkiv è una delle città ucraine più colpite dagli attacchi russi. Nel distretto di Chuhuiv sono state colpite un’abitazione privata e alcune strutture agricole, causando il ferimento di otto persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, droni e missili russi su Kharkiv

Ucraina, attesa per vertice turco. Sul campo droni e morti

In Ucraina, l'attesa per il vertice turco tra Russia e Ucraina si fa palpabile, con speranze di una tregua.

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Droni Missili Russi Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Russia e Ucraina hanno scambiato altri 309 prigionieri. Missili e droni russi su Kiev, civili feriti - Sindaco Mosca: respinto attacco di due droni diretti verso la città ; Ucraina, peggior attacco russo di sempre con 367 droni: 12 morti. Inviato Usa: attacchi russi vergognosi, cessate il fuoco ora; La Russia ha attaccato Kiev con missili e droni dopo l'inizio dello scambio di prigionieri con l'Ucraina; Niente più limiti per le armi Nato in Russia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ucraina, droni e missili russi su Kharkiv: le immagini dei soccorsi, almeno 11 feriti

Come scrive stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) La città di Kharkiv, in Ucraina, è stata colpita nella notte da missili e droni russi. Gli attacchi hanno acusato almeno 11 feriti, ...

Russia e Ucraina hanno scambiato altri 309 prigionieri. Missili e droni russi su Kiev, civili feriti

Segnala msn.com: Zakharova: Durov (Telegram) arrestato per influenzare il voto rumeno Le autorità francesi avrebbero arrestato il fondatore di Telegram, il russo Pavel Durov, per poter usare la sua app di messaggistic ...

Guerra Ucraina, terminati i missili per i Samp/T. Le Monde: «Capacità di respingere droni russi scesa al 30%»

Lo riporta msn.com: La difesa aerea ucraina è in crisi: le scorte di missili per le due batterie Samp/T, sono esaurite e da oltre un anno e mezzo non arrivano ...