Ucraina attacco russo su Kharkiv

Nella notte, Kharkiv è stata teatro di un attacco aereo russo che ha lasciato nove feriti, tra cui due giovanissimi. Questo episodio segna un nuovo capitolo nel conflitto ucraino, evidenziando l'escalation delle aggressioni e il crescente uso di droni da parte di Mosca. Mentre il mondo osserva, la resilienza del popolo ucraino si fa sempre più tangibile: come risponderà la comunità internazionale a questa nuova ondata di violenza?

9.07 Attacco aereo russo con droni nella notte a Kharkiv. Nove persone sono rimaste ferite, riporta il The Yyiv Independent. Tra i feriti ci sono anche due sedicenni. Numerosi edifici residenziali sono stati danneggiati. Secondo una fonte ucraina, citata dall'agenzia Reuters, Mosca avrebbe lanciato circa 90 droni e due missili balistici contro le regioni di Odessa, Kharkiv e Donetsk. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Macron replica a Meloni: «Invio di truppe in Ucraina? Evitiamo di diffondere false informazioni: ce ne sono già abbastanza da parte russa»

Emmanuel Macron risponde a Giorgia Meloni, sottolineando che non c'è stata alcuna proposta di inviare truppe in Ucraina.

Nove persone sono rimaste ferite a Kharkiv, in Ucraina, nella notte, nel corso di un attacco russo con droni sulla città.

Mosca intanto aspetta la riposta di Kiev sulla proposta di colloqui diretti a Istanbul il 2 giugno, ma boccia la richiesta ucraina di consegnare il suo memorandum prima dell'incontro.

Le notizie di venerdì 30 maggio sul conflitto in Ucraina, in diretta.