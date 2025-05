Ucciso in casa a Bologna l’autopsia su Marra | 4 colpi alla testa e tante ferite

Un dramma che scuote Bologna, dove la vita di Giuseppe Marra è stata spezzata in un modo terribile. Colpi alla testa e ferite raccontano una storia di disperazione e conflitti interiori. La moglie, Lorenza Scarpante, si trova ora a dover affrontare il peso di una tragedia familiare, mentre il futuro dei loro figli appare incerto. Questo caso solleva interrogativi profondi sulla violenza domestica e sulle fragilità delle relazioni. Cosa possiamo fare per evitare che simili tragedie si ripetano?

Bologna, 30 maggio 2025 – Una donna "disperata”. Lorenza Scarpante non si dà pace. Per il marito Giuseppe Marra, vittima di una morte brutale. E per il futuro dei figli, che adesso sono soli. La donna, che da due giorni è alla Dozza, in stato di fermo, accusata di omicidio volontario aggravato, ieri mattina ha parlato per un’ora con il suo avvocato, Chiara Rizzo, in vista dell’ udienza di convalida, che si terrà questa mattina in carcere. Durante la quale, probabilmente, si avvarrà della facoltà di non rispondere. “La mia assistita è innocente – è convinta l’avvocato Rizzo –. Io le credo, non ha ucciso lei il marito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ucciso in casa a Bologna, l’autopsia su Marra: 4 colpi alla testa e tante ferite

Omicidio di Giuseppe Marra a Bologna, trovato in casa dalla compagna: la donna ha i vestiti sporchi di sangue

Giuseppe Marra, 59 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento a Bologna, scatenando un'inchiesta per omicidio da parte dei carabinieri.

Cerca Video su questo argomento: Ucciso Casa Bologna Autopsia Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Ucciso in casa a Bologna, l’autopsia su Marra: 4 colpi alla testa e tante ferite; Omicidio Marra, autopsia in corso: domani l’udienza per Scarpante; Morto in casa a Bologna, domani la moglie davanti al giudice; Delitto di Bologna, la disperazione della moglie in carcere. Il legale: “Sconvolta e angosciata per i figli”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Morto in casa a Bologna, autopsia ed esami dei telefoni

Da ansa.it: L'autopsia e gli esami dei cellulari di marito, presunta vittima e della moglie, indagata per omicidio. (ANSA) ...

Omicidio di via Zanolini a Bologna: perché la moglie della vittima è stata arrestata

Scrive msn.com: Lorenza Scarpante è stata fermata dopo un lungo interrogatorio di carabinieri e e pm: è accusata di avere ucciso Giuseppe Marra, 59 anni. Nel suo racconto tanti vuoti e lacune. Autopsia ed esame dei c ...

Morto in casa a Bologna, domani la moglie davanti al giudice

Si legge su notizie.tiscali.it: (ANSA) - BOLOGNA, 29 MAG - Si terra domani mattina nel carcere bolognese della Dozza l'udienza di convalida del fermo di Lorenza Scarpante, 56 ...