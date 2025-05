Ucciso dal collega di lavoro | 22enne di Foggia condannato per l' omicidio del delicetano Paolo Troccola

Un tragico episodio di violenza sul lavoro scuote la comunità di Foggia: Emanuele Carella, solo 22 anni, è stato condannato a quindici anni per l'omicidio del collega Paolo Troccola. Questo evento non è solo una cronaca nera, ma un segnale preoccupante di come le tensioni lavorative possano degenerare in atti estremi. Riflessioni su stress e gestione dei conflitti diventano cruciali in un mondo professionale sempre più frenetico e competitivo.

Quindici anni di reclusione per l'omicidio di Paolo Troccola: il 22enne di Foggia Emanuele Carella - reo confesso del delitto - stato condannato per aver ucciso il collega e conterraneo, il classe '66 di Deliceto, Paolo Troccola, in un'abitazione di Niviano Rivergaro il 9 novembre 2023. I due. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Ucciso dal collega di lavoro: 22enne di Foggia condannato per l'omicidio del delicetano Paolo Troccola

