Ucciso da un posteggiatore abusivo a Catania le coltellate dopo la lite | morto un 30enne

Un giovane di 30 anni, dipendente di una rinomata pasticceria, ha trovato la morte sul lungomare di Catania in un tragico scontro con un posteggiatore abusivo. Questo episodio drammatico riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e l'abusivismo che affligge molte città italiane. È un invito a riflettere: quanto è costato il silenzio su queste situazioni? La comunità chiede risposte e azioni concrete per garantire la sicurezza di tutti.

Un posteggiatore abusivo ha ucciso il dipendente di una nota pasticceria di Catania durante una lite. Lo scontro tra i due è avvenuto sul lungomare Ognina, nella strada davanti al locale in cui lavorava la vittima, un uomo di 30 anni. Il posteggiatore lo ha colpito con coltellate a braccia, tronco e addome. Il tentativo di fuga e il giallo sul movente. Il 30enne è stato trasferito nell'ospedale Cannizzaro, dove è morto poco dopo l'arrivo in condizioni già critiche. All'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine, il posteggiatore ha tentato di scappare. Ma è stato bloccato dalla polizia e arrestato in flagranza di reato.