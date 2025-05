Uccisa da una ruspa in spiaggia autista sotto torchio in Procura | 4 ore di interrogatorio

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Pinarella, dove una ruspa ha strappato la vita a Elisa Spadavecchia, 66 anni. Mentre Lerry Gnoli è stato interrogato per ore in procura, questa drammatica vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza nei luoghi pubblici e sulla responsabilità degli operatori. La crescente attenzione per la sicurezza nei cantieri e sulle spiagge è più che mai attuale: quanto siamo disposti a tollerare?

Ben 4 ore sotto il torchio del pubblico ministero Lucrezia Ciriello e della Polizia giudiziaria che indaga sulla morte della 66enne Elisa Spadavecchia, uccisa sabato scorso in spiaggia a Pinarella investita da una ruspa guidata dal 54enne di Montaletto Lerry Gnoli. Proprio Gnoli venerdì mattina è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Uccisa da una ruspa in spiaggia, autista sotto torchio in Procura: 4 ore di interrogatorio

Con il metal detector sulla spiaggia di Montalto: chili di chiodi, fili di ferro e tappi sotto la sabbia

L'obiettivo era liberare la spiaggia di Montalto di Castro dai rifiuti invisibili, quelli nascosti sotto la sabbia.

Cerca Video su questo argomento: Uccisa Ruspa Spiaggia Autista Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Cervia, uccisa da ruspa in spiaggia: denunciato e rilasciato autista. Aveva precedenti; Uccisa dalla ruspa in spiaggia, niente autopsia. L'autista: Non mi capacito di cosa possa essere successo; Uccisa in spiaggia da una ruspa, l'autista denunciato per omicidio colposo: Tragedia immane, non mi capacito; Donna uccisa da ruspa in spiaggia a Cervia: l'autista denunciato e rilasciato. Ecco il perchè. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Uccisa dalla ruspa in spiaggia: l'autista ha un precedente e patente sospesa

Scrive msn.com: AGI - Si dice "profondamente scosso e addolorato per quanto accaduto" e "non si capacita dell'accaduto" il 54enne Lerry Gnoli che sabato a Piranella di Cervia, nel Ravennate, ha ucciso la 66enne Elisa ...

Uccisa in spiaggia da una ruspa, l’autista denunciato per omicidio colposo: “Tragedia immane, non mi capacito”

Segnala fanpage.it: A parlare è l'avvocato Vittorio Manes, il legale che difende Lerry Gnoli, l'autista della ruspa che ieri ha investito e ucciso la 66enne Elisa Spadavecchia in spiaggia a Pinarella di Cervia.

Uccisa da una ruspa in spiaggia, l’operaio era senza patente: indagini sulla filiera dell’appalto

Lo riporta fanpage.it: Continuano le indagini sulla morte di Elisa Spadavecchia, travolta da una ruspa a Cervia. Il 54enne alla guida era senza patente. Il marito rifiuta le scuse. Al vaglio le responsabilità lungo la ...