Tv morta a 87 anni Loretta Swit | fu tra protagonisti della serie ‘M A S H ’

Loretta Swit, icona della televisione, ci ha lasciati a 87 anni, portando con sé un pezzo della storia di "M.A.S.H.", una serie che ha rivoluzionato il concetto di sitcom, mescolando commedia e dramma. La sua interpretazione del maggiore Houlihan ha segnato generazioni e continua a ispirare. La sua scomparsa non è solo la perdita di un'attrice, ma di una voce che ha raccontato le sfide umane in guerra, un tema sempre attuale.

Loretta Swit, star della tv, vincitrice di due Emmy Awards per il ruolo del maggiore Margaret Houlihan nella serie televisiva di grande successo 'M.A.S.H.', è morta a 87 anni. Il suo addetto stampa ha dichiarato che l'attrice è morta nella sua casa di New York City, probabilmente per cause naturali. La lunga permanenza in 'M.A.S.H.'. Swit e Alan Alda sono stati i membri del cast con la permanenza più lunga in 'M.A.S.H.', serie basata sul film di Robert Altman del 1970, a sua volta tratto da un romanzo di Richard Hooker, pseudonimo di H. Richard Hornberger. Lo show andò in onda sulla Cbs per 11 anni, dal 1972 al 1983, raccontando la vita al 4077° Mobile Army Surgical Hospital, da cui prende il nome la serie.