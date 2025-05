Tv 5 nuovi modelli che ti arredano casa

Scopri i 5 nuovi modelli di TV che trasformeranno la tua casa in un'opera d'arte! Samsung, con il suo innovativo «The Frame» e le avanzate funzionalità di Vision AI, guida la rivoluzione del design tecnologico. Ma non è tutto: anche Sony e Xiaomi stanno lanciando soluzioni sorprendenti per soddisfare ogni esigenza estetica e funzionale. Scegliere il TV giusto non è mai stato così affascinante!

Samsung ha presentato la nuova gamma 2025, a partire dall'ormai iconico «The Frame» e dall'arrivo delle funzionalità di Vision AI. Tante altre soluzioni, poi, da Sony a Xiaomi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tv, 5 nuovi modelli che ti arredano casa

