tuttosport – da koopmeiners a weah cosa fanno i giocatori juve prima del mondiale er club

L'aria di cambiamento aleggia in casa Juventus, con i bianconeri pronti a tuffarsi nel futuro, tra nuovi acquisti e sfide internazionali. Con la qualificazione alla Champions League, i giocatori si preparano ad affrontare il Mondiale dei club, un palcoscenico che mette in evidenza il talento e la determinazione. Sarà interessante scoprire come le scelte strategiche di oggi plasmeranno il destino della squadra domani. La vera sfida è appena cominciata!

2025-05-30 16:39:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Con la stagione di Serie A ormai alle spalle, in casa Juventus è tempo di tirare il fiato. Il quarto posto raggiunto ha garantito ai bianconeri l’accesso alla prossima Champions League e, nel frattempo, l’attenzione si sposta sul prossimo importante impegno internazionale: il Mondiale per Club, che prenderà il via il 14 giugno negli Stati Uniti. Un breve “rompete le righe” per i bianconeri, che hanno ricevuto qualche giorno di riposo, prima di tornare a lavorare sodo in vista dell’impegno FIFA. Per molti, però, il relax ha dovuto lasciare subito spazio agli impegni con le rispettive nazionali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com