Tutto quello che dovresti sapere prima di sottoporti a un trattamento di medicina estetica

...mostra. La medicina estetica maschile sta vivendo un vero e proprio boom, riflettendo un cambiamento culturale profondo: gli uomini vogliono sentirsi bene nella propria pelle e curare la propria immagine, proprio come le donne. Prima di intraprendere questo percorso, però, è fondamentale informarsi e scegliere con attenzione. Scopri i trattamenti più richiesti e come affrontarli con sicurezza e consapevolezza!

Una volta la medicina estetica maschile era quasi un tabù. Oggi invece l’uomo che entra in uno studio di medicina estetica lo fa con passo sicuro, idee precise e, soprattutto, una nuova consapevolezza. Non si tratta più di cancellare i segni del tempo a tutti i costi, ma di recuperare freschezza, vitalità , coerenza tra ciò che si sente e ciò che si vede nello specchio. Ma attenzione: se l’interesse cresce, crescono anche gli errori, spesso figli di un approccio frettoloso o, peggio ancora, standardizzato. Per questo abbiamo chiesto alla migliore, la Dottoressa Valentina Finotti, chirurgo plastico e estetico, dall’approccio rigenerativo e mai trasformativo, di guidarci tra le trappole (e i percorsi virtuosi) della medicina estetica maschile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Tutto quello che dovresti sapere prima di sottoporti a un trattamento di medicina estetica

Bellezza, Ibsa celebra 10 anni tecnologia in medicina estetica rigenerativa

IBSA celebra un decennio di successi nella medicina estetica rigenerativa con la Nahyco Hybrid Technology.

