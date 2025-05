Tutto quello che devi sapere sulla Evoluzione Crea la tua TOTS

EA Sports ha appena lanciato “Crea la tua TOTS”, un'evoluzione che promette di rivoluzionare il modo in cui viviamo il calcio virtuale. Immagina di trasformare un semplice difensore centrale in un autentico colosso del campo! Con un bonus pazzesco di 99 a Fisico, questa EVO ti permette di personalizzare il tuo giocatore ideale. Un'opportunità imperdibile per chi ama sfidare i propri limiti e dominare la competizione. Sei pronto a creare il tuo muro insuper

EA Sports lancia una evoluzione chiamata “Crea la tua TOTS”, pensata per trasformare un difensore centrale in un autentico mostro difensivo. Con questa EVO puoi costruire il tuo DC definitivo personalizzandolo con stili di gioco+ a scelta e un enorme bonus 99 a Fisico. Requisiti per l’EVO:. Costo: 250.000 monete o 1000 FC Points. GEN massimo: 92. Velocità massima: 90. Posizione: solo DC. Massimo stili di gioco: 10. Massimo stili di gioco+: 3. Miglioramenti principali:. Mosse abilità: +3 (fino a 3 stelle). Stili di gioco: Affronta, Intercetto, Passaggio calibrato, Scivolata, Blocco. Stile di gioco+: Gioco d’anticipo+. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Tutto quello che devi sapere sulla Evoluzione “Crea la tua TOTS”

