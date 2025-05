Tutto pronto per Cava 1535 – L’ingresso dell’imperatore Carlo V

Cava 1535 è pronto a far rivivere la storia! Questo weekend, oltre cinquecento figuranti daranno vita a un corteo straordinario in onore dell’imperatore Carlo V. Un’opportunità unica per immergersi nel passato e scoprire le radici culturali della nostra tradizione. Non perdere l’allestimento teatrale “Lo Imperatore a La Cava”, un viaggio nel tempo che celebra il nostro patrimonio. La storia non è mai stata così viva!

Ben cinquecento figuranti animeranno il corteo storico che rievoca l'ingresso a Cava dell'imperatore Carlo V, nel 1535. Duecento, tra attori e comparse, daranno vita all'allestimento teatrale "Lo Imperatore a La Cava". È articolata in tre momenti la manifestazione "Cava 1535 – L'ingresso.

