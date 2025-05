Tutto da rifare | il processo sulla morte di Maradona annullato per scandalo documentario

Il processo sulla morte di Diego Maradona riparte da zero, travolto da uno scandalo che riaccende l'attenzione su un'icona dello sport mondiale. L'autorizzazione illecita del giudice Makintach a filmare le udienze ha violato il sacrosanto diritto alla riservatezza. Questo incidente non solo mina la credibilitĂ delle istituzioni, ma pone anche in discussione il confine tra cronaca e spettacolo. Cosa ne sarĂ della veritĂ sulla leggenda argentina?

Lo scandalo è venuto alla luce la settimana scorsa, quando è emerso che il giudice Julia Makintach aveva autorizzato due persone estranee al procedimento legale a entrare in aula per filmare parte delle udienze. Ciò è vietato dal Codice di procedura penale argentino, che garantisce la riservatezza delle fasi processuali. Il progetto, intitolato “Giustizia divina”, era ambizioso: sei capitoli di mezz’ora ciascuno, con una sceneggiatura giĂ pronta e persino un trailer girato. La gravitĂ della situazione è stata confermata dalla giudice Veronica Di Tomasso, che ha riconosciuto l’errore commesso dalla collega Makintach. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Tutto da rifare: il processo sulla morte di Maradona annullato per scandalo documentario

