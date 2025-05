Tutti pronti per la ’Run for Mary’ La corsa che unisce fede e sport

Domani, alle 9, il centro storico si trasformerà in un palcoscenico di fede e sport con la 'Run for Mary'. Questa corsa di cinque chilometri non è solo un evento sportivo, ma un'opportunità unica per unire comunità e spirito. Mentre corriamo insieme, celebriamo valori importanti come la solidarietà e l'inclusione, in un periodo in cui l'aggregazione è più che mai fondamentale. Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile!

Si svolgerà domani a partire dalle 9 la ' Run for Mary ', la camminata ludico-motoria di cinque chilometri aperta a tutti, che percorrerà le vie del centro storico partendo da piazza Santo Stefano e si concluderà nel cortile dell'Arcivescovado. La 'Run for Mary' è un'iniziativa proposta dal Comitato per le Manifestazioni Petroniane e dal Comune di Bologna in collaborazione con realtà sportive, associazioni, enti e istituzioni in occasione della Visita in città della Madonna di San Luca. Martedì 3 giugno alle 11,30 in via de' Chiari l'Arcivescovo parteciperà all'inaugurazione di tre affreschi di Madonne con il Bambino, restaurate con il progetto 'P'Arte la Run' della 'Run for Mary' promossa dall'Ufficio diocesano per la Pastorale dello Sport, Turismo e Tempo libero insieme ad altre realtà.

