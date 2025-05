Tutti i motivi per cui è bene astenersi dalla manifestazione di Roma Scrive Cicchitto

La manifestazione di Roma per Gaza, promossa da leader di sinistra, solleva interrogativi sull'unità e la coerenza politica. Cicchitto evidenzia le ambiguità di un evento che ha spinto persino Renzi a distaccarsi, scegliendo Milano come palcoscenico alternativo. In un momento in cui l’Italia cerca una voce chiara sulla scena internazionale, è cruciale riflettere su quali valori vogliamo rappresentare. La coerenza è più di un semplice slogan: è una scelta che definisce il futuro.

La manifestazione su Gaza indetta da Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli e Magi presenta tutte le ambiguità e doppiezze possibili e immaginabili al punto tale da costringere perfino Renzi a differenziarsi e a fare una cosa diversa a Milano con Calenda che sul nodo internazionale finora e’ la personalità politica che si è espressa con maggiore coerenza. La prima domanda è radicale: premesso che il sottoscritto sulla vicenda di Gaza, come vedremo ha un diverso parere nei confronti di larga parte dei potenziali manifestanti, tuttavia dando per buona la valutazione negativa “media” né filo Hamas, né antisionista in modo estremista, di grazia perché non è stata colta questa occasione per fare una manifestazione sia su Gaza, sia sull’Ucraina? Forse che le bombe di Netanyahu sono cattive e quelle di Putin sono buone? Sono buone magari perché, per definizione i russi di ogni colore, anche quelli nazionalisti e di destra, sono comunque buoni perché provengono da quel Paese dove è stata fatta la rivoluzione di Ottobre? L’esistenza di questi due pesi e due misure condivisa dalla quasi totalità dei partecipanti alla manifestazione di Roma e messa in evidenza da un altro fatto e cioè che malgrado l’aggressione russa in corso da tre anni e mai interrotta larga parte dei pacifisti di Roma è sempre stata contro l’invio di armi a Zelensky e all’Ucraina evidentemente perché non è per una pace equilibrata ma per la resa. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tutti i motivi per cui è bene astenersi dalla manifestazione di Roma. Scrive Cicchitto

"La Legge è uguale per tutti?", striscioni e polemiche davanti al Tribunale nella manifestazione per l'omicidio Paganelli

Lunedì mattina, circa trenta manifestanti si sono riuniti davanti al Tribunale di Rimini, rispondendo a un appello lanciato online a sostegno di Louis Dassilva, l'unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto oltre un anno e mezzo fa.

Cerca Video su questo argomento: Tutti Motivi Cui Bene Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Referendum, tre buoni motivi per cui è importante votare; Stare all’aperto fa bene al corpo e alla mente, lo dice la scienza; Perché i notai sconsigliano la donazione?; Tre motivi per cui Inzaghi dovrebbe dire no all'Arabia Saudita. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

I 10 motivi per cui bere acqua fa bene

Si legge su inabottle.it: MILANO – Ricordarsi di bere con costanza e nelle giuste quantità è fondamentale per poter stare bene. Lo è per diversi motivi ... tutti in merito a quanta acqua bere in un giorno. I livelli ideali di ...

7 motivi per cui mangiare noci fa bene e fa perdere peso

Segnala menshealth.com: Le noci contengono tutti i nutrienti necessari per ... a tenere a bada il livello di colesterolo. 7 motivi per cui mangiare noci fa bene Anche da qui si evince l'importanza di introdurre le ...

Pane a lievitazione naturale: tutti i motivi per cui dovresti mangiarlo

Lo riporta gazzetta.it: Questo pane, prodotto con lievito madre fermentato naturalmente, ha grandi benefici per il nostro corpo, dal controllo della glicemia alla maggior digeribilità: ecco tutti i motivi per cui ...