tutti gli accordi tra roma e astana

Durante l'incontro tra il presidente Tokayev e la premier Meloni, è emersa una verità fondamentale: la stabilità politica è un volano per gli investimenti. Questo accordo non è solo un passo verso relazioni più solide tra Italia e Kazakistan, ma riflette una tendenza globale, dove le nazioni cercano alleanze strategiche per garantirsi crescita economica. L'Italia si prepara a giocare un ruolo chiave nel cuore dell'Asia centrale. Un'opportunità da non perdere!

Il presidente della Repubblica del Kazakistan, Kassym Jomart Tokayev nel bilaterale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha cerchiato in rosso un concetto: la stabilità politica porta benefici di carattere finanziario. La visita ufficiale in Asia centrale quindi si è arricchita non solo della volontà politica di Roma e Astana di rafforzare la cooperazione, ma anche di un paniere di accordi da 4 miliardi di euro in settori chiave come quello petrolifero e del gas, dell'energia, della gestione delle risorse idriche, dell'ingegneria meccanica, del complesso agroindustriale. Le firme sono arrivate sulla scia di un rapporto economico ormai consolidato: l'Italia è uno dei principali partner commerciali ed economici del Kazakistan e anche uno dei principali investitori nell'economia kazaka.

