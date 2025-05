Tutte le strade alternative per acquistare una borsa firmata

Le borse firmate stanno vivendo un'era d'oro, ma a un prezzo stellare! Mentre il mercato del lusso si espande, molti appassionati si chiedono: come poter aggiudicarsi un pezzo iconico senza svuotare il portafoglio? Da scambi di seconda mano a investimenti in collezioni vintage, scopri le strade alternative per ottenere la tua borsa dei sogni. Il lusso non è mai stato così accessibile… se sai dove cercare!

Esclusivo, e ora anche inaccessibile. Il prezzo delle borse firmate, negli ultimi anni, ha subito un impennata che sfiora il paradosso, con modelli che sono passati da essere uno sfizio da togliersi una volta nella vita a oggetti semplicemente inarrivabili. Modelli come la Chanel 2.55 è passata da 5.800 a oltre 11.000 euro, oppure la Prada Galleria, che ha più che raddoppiato il suo valore in meno di cinque anni. A fronte di questa inflazione, il sogno dell’It-bag si è trasformato trovandoo nuove strade: il mercato delle borse di lusso usate, i servizi di noleggio, il restauro artigianale. Soluzioni che rispondono alla domanda di lusso con un approccio più rilassato, sostenibile e ragionato. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Tutte le strade (alternative) per acquistare una borsa firmata

