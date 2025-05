Tutte le ’Isole’ da esplorare Ecco il ’Memoria Festival’

Scopri il "Memoria Festival" a Mirandola, un evento unico che celebra la straordinaria eredità di Giovanni Pico e l'arte della memoria. Dal 6 all'8 giugno, questa decima edizione ti porterà in un viaggio affascinante tra filosofia, cultura e innovazione. In un'epoca di distrazioni digitali, riscoprire le tecniche mnemoniche diventa un imperativo. Non perdere l'occasione di esplorare un mondo dove la memoria è protagonista!

Filosofo umanista, fra i massimi pensatori del Quattrocento, Giovanni Pico è rimasto famoso (e perfino proverbiale) anche per la sua prodigiosa memoria. Non a caso dunque Mirandola nella Bassa modenese, che di Pico fu la culla nel 1463, ha dato vita al ’Memoria Festival’ che da venerdì 6 a domenica 8 giugno – alla sua decima edizione – riunirà più di cento ospiti per settanta appuntamenti, dialoghi, presentazioni e spettacoli, tutti a ingresso gratuito. ’Isole’ è il filo conduttore di quest’anno, anche in omaggio a Ernesto Franco, già direttore editoriale dell’Einaudi, scomparso lo scorso settembre, che ha guidato il comitato scientifico del festival fin dal suo debutto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tutte le ’Isole’ da esplorare. Ecco il ’Memoria Festival’

Cerca Video su questo argomento: Tutte Isole Esplorare Memoria Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Tutte le ’Isole’ da esplorare. Ecco il ’Memoria Festival’

Si legge su quotidiano.net: Filosofo umanista, fra i massimi pensatori del Quattrocento, Giovanni Pico è rimasto famoso (e perfino proverbiale) anche per la ...

Viaggio nelle isole Cayman. Guida completa per esplorare il paradiso caraibico con consigli e suggerimenti utili

Lo riporta msn.com: Le? Isole Cayman sono benedette da un clima marittimo tropicale, con brezze rinfrescanti e un comprimario di sole dorato che fa ?capolino? quasi tutto? l’anno. Tradotti? in numeri ...

Le isole meno conosciute della Laguna di Venezia: gioielli da esplorare

Scrive msn.com: Murano e Burano: tra vetro e colori Due delle isole più famose della laguna sono Murano e Burano, ognuna con una propria identità distintiva.Murano è celebre in tutto il mondo per la sua ...