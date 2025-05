Tutor senza omologazione raffica di ricorsi in vista per le multe in autostrada

Rivoluzione in autostrada! Dopo la recente sentenza della Cassazione, i tutor senza omologazione potrebbero trasformarsi in un'arma contro le multe ingiuste. Gli automobilisti si uniscono per contestare sanzioni che, ora pi√Ļ che mai, presentano margini di vittoria. Questo trend non solo solleva interrogativi sulla validit√† delle multe, ma accende il dibattito su sicurezza stradale e giustizia. Non farti trovare impreparato: scopri come tutelarti!

E se tutte le multe comminate dagli autovelox in autostrada potessero essere contestate con grandi possibilit√† di vincere? La domanda gira da un po‚Äô sui forum degli automobilisti, soprattutto dopo la sentenza della Cassazione del 14 maggio 2025, che di fatto ribadisce quanto aveva gi√† detto nel 2024 in due occasioni distinte. Ovvero che senza omologazione la sanzione √® illegittima. Nell‚Äôoccasione aveva annullato 13 verbali di accertamento. Verbali ovviamente emessi su strade ‚Äúnormali‚ÄĚ. Insomma, non sulle autostrade che percorrono la Penisola in lungo e in largo. E che sono ampiamente ‚Äúsorvegliati‚ÄĚ da una rete di sistemi di controllo della velocit√†, i famosi tutor, per un totale di 200 tratte monitorate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it ¬© Romadailynews.it - Tutor senza omologazione, raffica di ricorsi in vista per le multe in autostrada

