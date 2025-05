Tutor coordinatori nei percorsi abilitanti | funzioni incarico e chiarimenti giuridico-economici

Il DPCM del 4 agosto 2023 ha rivoluzionato la formazione dei docenti secondari, introducendo i tutor coordinatori nei percorsi abilitanti. Queste figure chiave non solo arricchiranno l'esperienza formativa, ma garantiranno anche un supporto pratico e teorico ai futuri insegnanti. In un'epoca in cui la qualità dell'istruzione è al centro del dibattito pubblico, investire nella preparazione dei docenti è fondamentale per il futuro delle nostre scuole. Scopri di più su queste novitÃ

Il DPCM del 4 agosto 2023 ha introdotto nuove disposizioni sui percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria. L’articolo 10 del decreto stabilisce che le Università possano avvalersi di docenti in servizio come tutor coordinatori, figure centrali nei processi di tirocinio per la formazione dei futuri insegnanti. Tutor Coordinatori: profilo . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU: dovranno concludersi non oltre ottobre 2025, in tempo per il concorso docenti PNRR3

