Turista tedesco si aggira completamente nudo vicino al Tempio Voltiano | sconcerto a Como

Un episodio curioso a Como, dove un turista tedesco ha scelto di “liberarsi” dei vestiti vicino al tempio voltiano. Questo evento surreale non è solo una trasgressione, ma rispecchia un trend di libertà e di ricerca di autenticità che sta crescendo in tutto il mondo. In un’epoca in cui il benessere mentale è al centro del dibattito, ci si chiede: quanto siamo pronti a spazzare via le convenzioni?

Como, 30 maggio 2025 – Un tranquillo giovedì di fine maggio, tra passeggiate sul lungolago e turisti intenti a godersi il sole primaverile, si è trasformato in una scena surreale per molti visitatori e residenti. Erano circa le 18.30 di ieri quando l numero unico per le emergenze 112 è giunta la segnalazione di un uomo completamente nudo nei pressi del Tempio Voltiano, uno dei luoghi simbolo della città di Como. L’uomo, 45 anni, di nazionalità tedesca e incensurato, si aggirava indisturbato nella zona affollata, frequentata in particolare da famiglie con bambini e da gruppi di turisti. Sul posto è giunta rapidamente una volante della Polizia di Stato, che ha localizzato l’uomo in piedi sul muretto del lungolago, completamente svestito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Turista tedesco si aggira completamente nudo vicino al Tempio Voltiano: sconcerto a Como

Il 17 maggio le mura di Como e la fontana di Camerata saranno color arcobaleno: ecco il motivo

Sabato 17 maggio, dalle 20.00, le mura di Como e la fontana di Camerata si vestiranno di colori arcobaleno per celebrare la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia.

Cerca Video su questo argomento: Turista Tedesco Aggira Completamente Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Gira nudo al Tempio Voltiano a Como, turista tedesco denunciato per atti osceni e imbrattamento

Si legge su virgilio.it: Un turista tedesco è stato denunciato a Como per atti osceni e imbrattamento, sorpreso nudo nei pressi del Tempio Voltiano.

Turista tedesco nudo tra i passanti al Tempio Voltiano: denunciato e allontanato dalla polizia di Como

Secondo varesenews.it: L'uomo dovrà rispondere di atti osceni in luogo pubblico aggravati dalla presenza di minori, nonché per deturpamento e imbrattamento di cosa pubblica ...