Turista italiano sequestrato e torturato a New York indagini su due agenti

Un incubo metropolitano per un turista italiano: sequestrato e torturato a New York! Le indagini si concentrano su due agenti di polizia, uno dei quali fa parte della scorta del sindaco. Un caso che solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza in una delle città più iconiche del mondo. Ma cosa ci dicono queste ombre su un settore, quello delle criptovalute, sempre più controverso? La lettura di questo mistero è solo all'inizio.

La polizia di New York sta indagando su due agenti che hanno lavorato alla sicurezza della casa a Manhattan dove un turista italiano dice di essere stato rapito e torturato per settimane da due investitori in criptovalute che volevano rubargli i Bitcoin. Uno dei poliziotti fa parte della scorta del sindaco Eric Adams e si ritiene che abbia prelevato la vittima da un aeroporto locale e l’abbia portata nella casa, ha detto un funzionario. Non è immediatamente chiaro se l’altro, che è un agente della narcotici, abbia qualche collegamento con la vicenda. I poliziotti sono stati sospesi dal servizio in attesa dell’esito delle indagini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Turista italiano sequestrato e torturato a New York, indagini su due agenti

New York, turista italiano rapito e torturato per due settimane: un arresto

Un turista italiano di 28 anni è stato rapito e torturato per due settimane a New York, dove viveva con un trader di criptovalute che aveva affittato l’appartamento.

Cerca Video su questo argomento: Turista Italiano Sequestrato Torturato Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Turista italiano sequestrato e torturato a New York; Turista italiano sequestrato e torturato per due settimane in un appartamento a New York: ora è salvo; Usa, turista italiano rapito e torturato per due settimane in una casa a New York; Rapito e torturato a New York: arrestato un uomo, si indaga anche su una donna. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Turista italiano sequestrato e torturato a New York

ansa.it scrive: Legato a una sedia, costretto ad assumere droghe, minacciato con una motosega.

Michael Carturan, il trader che ha torturato il turista italiano «spendeva fino a 100mila dollari a serata»: le "notti bravi" al The Box

Lo riporta msn.com: Il trader che ha sequestrato e torturato l'italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan frequentava un locale erotico di New York e, in alcune serate, spendeva anche fino a 100.000 dollari.

Turista italiano sequestrato e torturato per due settimane in un appartamento a New York: ora è salvo

Scrive msn.com: Un turista italiano, arrivato a New York il 6 maggio, è riuscito a scappare da una casa dove era rimasto sequestrato e torturato per due settimane. Lo riporta il Daily News. L'uomo aveva preso in ...