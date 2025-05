Turismo si è riunito il cda di Visit Romagna | il sindaco di Cesenatico Gozzoli nominato vice presidente

Oggi, il Consiglio di Amministrazione di Visit Romagna ha accolto una novità importante: il sindaco di Cesenatico, Gozzoli, è stato nominato vice presidente, un passo che sottolinea l'importanza del territorio nella promozione turistica. Questo cambiamento arriva in un contesto di crescente attenzione per il turismo sostenibile e locale, dove ogni voce conta. Sarà interessante vedere come questa nuova leadership influenzerà le strategie future!

Si è svolta oggi, venerdì 30 maggio, una nuova seduta del consiglio di amministrazione di Visit Romagna, alla presenza del presidente Jamil Sadegholvaad, del direttore Chiara Astolfi, a cui hanno partecipato anche alcuni membri della cabina di regia. Tra i punti principali della seduta, anche la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Turismo, si è riunito il cda di Visit Romagna: il sindaco di Cesenatico Gozzoli nominato vice presidente

