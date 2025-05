Turismo abusivo in Umbria blitz della Finanza | scoperti affitti in nero senza contratti e ricavi nascosti

Il turismo in Umbria sta vivendo una fase di trasformazione, ma non senza ombre. La Guardia di Finanza ha avviato blitz contro gli affitti abusivi, rivelando un mercato sommerso di opportunità nascoste. Questo intervento non solo protegge gli operatori onesti, ma rimette al centro la qualità dell'accoglienza. Un’opportunità per riflettere su come il rispetto delle regole possa valorizzare il nostro patrimonio culturale e naturale. Sei pronto a scoprire l'Umbria autentica?

Perugia, 30 maggio 2025 – La guardia di finanza ha intensificato i controlli contro il turismo abusivo in Umbria, in particolare nella provincia di Perugia. L’obiettivo è contrastare le attività non in regola e la concorrenza sleale nel settore turistico. Una operazione che fa parte di un piano di controlli mirati, avviato anche in seguito alle numerose segnalazioni ricevute dalla principali associazioni di categoria, come Federalberghi e AssoTurismo. Queste associaizioni da tempo denunciano la presenza di strutture abusive che danneggiano chi opera in modo regolare. Le Fiamme gialle hanno in particolare controllato 18 strutture ricettive nei comuni di Assisi, Foligno, Spoleto, Todi, Gubbio e Umbertide: la metà di queste (9 strutture) è risultata irregolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turismo abusivo in Umbria, blitz della Finanza: scoperti affitti in nero, senza contratti e ricavi nascosti

