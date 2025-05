Turchia tornado devasta Antalya | tetti scoperchiati e serre distrutte

Un tornado ha colpito con violenza Antalya, devastando case e serre nel quartiere di Gazipa?a. Questo evento estremo ci ricorda come i cambiamenti climatici stiano intensificando fenomeni naturali in tutto il mondo. Mentre le immagini shockanti circolano sui social, è fondamentale riflettere su come queste calamità possano influenzare la nostra sicurezza alimentare e le comunità vulnerabili. La natura si fa sentire, e noi dobbiamo ascoltarla!

Un violento tornado ha colpito il quartiere di Gazipa?a, ad Antalya, Turchia, causando ingenti danni alle aree residenziali e agricole. La furia del vento, che ha interessato in particolare i distretti di Gazi e Beyobas?, ha scoperchiato i tetti di numerose abitazioni e distrutto diverse serre. Le immagini impressionanti, catturate dai residenti, mostrano la devastazione in tempo reale, con detriti volanti e strutture che cedono sotto la potenza del vortice. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Turchia, tornado devasta Antalya: tetti scoperchiati e serre distrutte

