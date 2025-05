Tumore e radice di Tarassaco le 48 ore | come stanno le cose

Negli ultimi giorni, la radice di tarassaco ha conquistato i social con promesse miracolose contro il tumore, ma esperti come Elizabeth Platz e Marianne Baker mettono in guardia: si tratta di medicina alternativa senza fondamenti clinici. Questo fenomeno riflette un trend crescente di ricerca di soluzioni naturali, spesso trascurando la scienza. È fondamentale affidarsi a informazioni verificate per una lotta efficace contro il cancro. La salute merita serietà !

Sui social sono apparsi commenti e notizie riguardanti le fantomatiche proprietà anticancro della radice di Tarassaco. Siamo nel campo della cosiddetta medicina alternativa. Ma esperti come Elizabeth Platz della Johns Hopkins e Marianne Baker di Cancer Research UK hanno affermano a AFP Fact-check di non essere a conoscenza di un uso clinico approvato della radice di tarassaco per la prevenzione o il trattamento del cancro. Per quanto riguarda, invece, lo studio in esame si tratta di una mera ricerca in vitro. Insomma: non stiamo parlando neanche di un trial clinico di prima fase. C'è una sostanziale differenza tra il comportamento delle cellule in coltura e quelle all'interno del corpo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Tumore e radice di Tarassaco, le "48 ore": come stanno le cose

La radice di tarassaco, nota per le sue proprietà depurative, sta guadagnando attenzione come possibile alleato contro il cancro.

