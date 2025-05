Tumore al pancreas | Regione al lavoro per potenziare prevenzione e presa in carico soggetti a rischio

La Regione Puglia si mobilita per potenziare la prevenzione del tumore al pancreas, un passo fondamentale in un contesto in cui l'attenzione alla salute è più cruciale che mai. Estendere i programmi di screening a questo tipo di tumore potrebbe fare la differenza per tanti cittadini a rischio. La lotta contro il cancro si fa così sempre più inclusiva, scommettendo su una diagnosi precoce che salva vite. È tempo di agire!

Estendere anche al tumore al pancreas le opportunità di prevenzione oggi garantite gratuitamente per il tumore alla cervice uterina, alla mammella e al colon-retto. È l'obiettivo condiviso dal vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, e dal vicepresidente.

Tumore al pancreas e alimentazione, all’ospedale Apuane applicata una tecnica innovativa

L'ospedale Apuane di Massa ha fatto un importante passo avanti nel trattamento del tumore al pancreas, storicamente gestito esclusivamente con interventi chirurgici.

Tumore al pancreas, la Regione Puglia a lavoro per potenziare la prevenzione

Tumore al pancreas: la Regione Puglia al lavoro per potenziare la prevenzione e la presa in carico nei soggetti a rischio

