Tudor Juve Pedullà sentenzia | Ha bisogno di rispetto Come la società ha preso una decisione su Giuntoli mi aspetto questa cosa

Igor Tudor, allenatore della Juventus, è al centro di un acceso dibattito. Alfredo Pedullà sottolinea l'importanza del rispetto per la figura dell'allenatore in un momento di grandi cambiamenti per la società. Con la nuova direzione e le decisioni su Giuntoli, il futuro di Tudor potrebbe rivelarsi decisivo per il rilancio della Juve. I tifosi sono in attesa: sarà lui a guidare una nuova era? La tensione cresce!

Tudor Juve, Pedullà sentenzia sul futuro dell'allenatore bianconero: tutte le dichiarazioni del giornalista. Il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato quello che potrebbe essere il futuro di Igor Tudor, allenatore della Juve, dopo i grandi cambiamenti che stanno coinvolgendo la dirigenza bianconera. PAROLE – «Tudor ha bisogno di maggiore rispetto dalla società. Perché se già dopo Venezia si era sfogato per poi aver deciso di fare il Mondiale per Club. Magari il suo entourage legge tutte queste notizie ma lui merita rispetto, si è messo a disposizione della società, ha preso per le mani una patata bollente.

