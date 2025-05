Tudor Juve Gazzetta scenari completamente stravolti | cosa può succedere dopo il Mondiale per Club Le ultimissime novità

Scenari in fermento in casa Juventus! Dopo il Mondiale per Club negli Stati Uniti, l'addio di Cristiano Giuntoli e il mancato arrivo di Antonio Conte potrebbero segnare un punto di svolta decisivo. Un cambiamento radicale che va oltre il campo: la Juve è chiamata a rinnovarsi e rispondere alle sfide di un calcio in continua evoluzione. Riuscirà a ritrovare la sua identità vincente? Segui gli sviluppi!

Tudor Juve (Gazzetta dello Sport), scenari completamente stravolti: cosa può succedere dopo il Mondiale per Club negli USA. Le ultimissime novità. Con l’addio di Cristiano Giuntoli e contestualmente il mancato approdo in bianconeri di Antonio Conte potrebbero cambiare molte cose all’interno del mondo Juventus. A partire dal futuro di Igor Tudor. Il tecnico resterà in sella almeno fino al termine del Mondiale per Club ma a questo punto, scrive la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il croato si avvicinerà a questa manifestazione con qualche speranza in più di rimanere alla guida della Juve. Da vedere quali potranno essere gli sviluppi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve (Gazzetta), scenari completamente stravolti: cosa può succedere dopo il Mondiale per Club. Le ultimissime novità

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium

Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Tudor Juve Gazzetta Scenari Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Juve, futuro plausibile con Tudor. Il Milan coi nodi Maignan-Theo; Juventus, e se Tudor trova squadra prima del Mondiale? Lo scenario; Juve, con la Champions scatta il rinnovo automatico di Tudor: gli scenari; Giuntoli Juve: in bilico la posizione del dirigente. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Gazzetta - Per ora c’è Tudor

Secondo tuttojuve.com: Su Gazzetta: "Per ora c'è Tudor". Sfumata la pista Conte, il club deve scegliere se confermare il tecnico croato o puntare su un nome nuovo.Via Cristiano ...

Juve, le alternative a Tudor e il possibile tentativo per Gasperini: come stanno le cose

Da calciomercato.it: Sfumato il ritorno di Conte, la Juventus deve valutare il futuro della panchina: per Gasperini serve fare in fretta ...

juve, se conte resta a napoli chi sarà l'allenatore?

Come scrive gazzetta.it: Se il corteggiamento di De Laurentiis verso il tecnico dello scudetto andasse a buon fine, il club bianconero sarebbe costretto a rivedere i propri piani. Il croato ha già un contratto per la prossima ...