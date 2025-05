Tudor Juve | domenica il ritorno a Torino ma la conferma dopo il Mondiale è tutt’altro che scontata Novità sul futuro del tecnico bianconero

Domenica segna il ritorno di Tudor a Torino, ma la sua permanenza sulla panchina bianconera è appesa a un filo. Mentre il Mondiale si avvicina, le incertezze sul futuro del tecnico si intensificano, riflettendo una Juventus in cerca di stabilità. Un cambio di allenatore potrebbe influenzare non solo il campionato, ma anche la strategia del club per affrontare le sfide internazionali. La tensione cresce: come reagirà la dirigenza?

Tudor Juve: domenica il ritorno a Torino, ma la conferma è sempre più in bilico. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell’allenatore bianconero. Come riportato da Giovanni Albanese su gazzetta. it, Tudor ha fissato il ritorno a Torino per domenica e dalla giornata di lunedì ci sarà il via alla preparazione pre Mondiale per Club. Ora, però, il tecnico bianconero dovrà confrontarsi con il nuovo management, dunque con il neo direttore generale Damien Comolli e Giorgio Chiellini, sempre più al centro della nuova Juventus. La decisione di Conte di rimanere al Napoli ha apparentemente aumentato le quotazioni di Tudor, ma restano ancora aperte anche altre piste e quella di Gasperini è decisamente la più solida. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve: domenica il ritorno a Torino, ma la conferma dopo il Mondiale è tutt’altro che scontata. Novità sul futuro del tecnico bianconero

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium

Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

