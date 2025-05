TS – Giuntoli si va verso l’addio alla Juventus | ecco la rivoluzione bianconera

La Juventus si appresta a una vera e propria rivoluzione! Con l'addio di Giuntoli e l'ascesa di Chiellini, il club bianconero segna un cambio di rotta audace. Mentre il calcio europeo si trasforma, la Juve punta a riscrivere le proprie ambizioni. Sarà sufficiente per tornare ai vertici? Non perdere di vista questa evoluzione: il futuro della Vecchia Signora potrebbe sorprenderci!

2025-05-29 18:35:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: La nuova Juventus: addio Calvo, sale Chiellini. La Juventus si prepara a una nuova fase di ristrutturazione dirigenziale. John Elkann, numero uno di Exor e figura chiave nella proprietà bianconera, ha deciso di intervenire per potenziare l'organigramma del club, in vista dell'ormai imminente addio di Giuntoli e anche di Francesco Calvo. Il dirigente ha manifestato la volontà di lasciare il club per intraprendere una nuova sfida, con la Premier League come probabile destinazione. La sua uscita, che dovrebbe concretizzarsi a breve, apre scenari di cambiamento all'interno dell'area sportiva.