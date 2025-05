Trump | sentenza contro dazi è orribile

Donald Trump ha definito "orribile" la recente sentenza che limita il potere presidenziale sui dazi, sottolineando un tema cruciale nel dibattito attuale: il bilanciamento tra autorità esecutiva e legislativa. La questione dei dazi non è solo economica, ma tocca le fondamenta della governance americana. Riuscirà il Congresso a trovare un accordo? Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive in un contesto politico sempre più teso.

4.51 Trump ha attaccato duramente la sentenza che richiederebbe l'approvazione del Congresso per imporre dazi, definendola "orribile" e una minaccia al potere presidenziale. In un post su Truth, il presidente ha affermato che la decisione, se mantenuta, avrebbe paralizzato la capacità dell'esecutivo di difendere il Paese e causato perdite per miliardi di dollari. Trump ha ribadito che il presidente deve poter agire contro chi danneggia economicamente gli Usa,senza dover attendere lunghi negoziati parlamentari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Donald Trump critica la sentenza sui dazi: "Decisione politica e orribile"

Donald Trump torna alla carica, criticando la recente sentenza sui dazi che ha scatenato un acceso dibattito politico.

La battaglia legale sui dazi, ira di Trump contro i tribunali: “Ricorso alla Corte Suprema”

Riporta repubblica.it: Due giudici considerano illegittimi i provvedimenti sulle tariffe reciproche. L’appello per il momento congela le sentenze, mercati disorientati ...

Dazi USA: la Corte di Appello li lascia in vigore. Trump: "Puro odio per me"

Come scrive msn.com: I dazi di Donald Trump sono "illegali" e vanno bloccati. La decisione della Us Court of International Trade resta valida per poche ore, fino a quando la corte di appello decide di accogliere il ricors ...

Trump attacca la sentenza sui dazi, 'politica e orribile'

Secondo msn.com: Donald Trump è tornato ad attaccare in u post su Truth la sentenza della corte commerciale sui dazi bollandola come "politica" e "orribile". (ANSA) ...